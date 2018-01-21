بعد فوز الأهلي على المقاصة.. عمرو أديب: "حاجة تنقط"

كتب- أحمد مسعد:

علق الإعلامي عمرو أديب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على فوز النادي الأهلي على منافسه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، قائلاً: "دي حاجة تنقط".

وقال أديب، المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، معلقًا على إيمان مشجعي الأهلي بقدرة اللاعبين على قلب التأخر بهدف إلى فوز: "يعني ينفع عم نبيل الحلفاوي يقعد يسأل مين هيجيب الجون الثاني للأهلي والناس تقعد تقترح وتقول بعدين يجيبوا الجون التاني.. حاجة تنقط صحيح".

وحقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن الأسبوع الـ19 لمسابقة الدوري.

ورغم تقدم المقاصة في البداية عن طريق جون أنطوي من ضربة جزاء، إلا أن الضغط الهجومي للأهلي في الشوط الثاني، عادل النتيجة لصالحه، بعد إحراز أجايي هدف التعادل في الدقيقة 65، ثم أضاف البديل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 85.