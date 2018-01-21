وزير الأوقاف: كتاب "كيرياليسون" يعالج قضية الطائفية

كتب- محمد لطفي:

تصوير محمود بكار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تحتاج لرفع الوعي بشكل كبير بفكرة المواطنة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، مضيفًا أن كل الجرائم التي تحدث ضد الإنسانية قائمة على التخلف وعدم الوعي، وعلينا إزالة هذه التراكمات.

وأضاف جمعة خلال كلمته بحفل توقيع كتاب "كيرياليسون.. في محبة الأقباط" للكاتب الصحفي حمدي رزق، في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك: "الكتاب أشبه بالمقال الطويل، ويظل الكاتب كاتباً، وليس كل من كتب عدة كلمات أصبح مبدعاً ومثقفاً، وقبل أن أقرأ هذا الكتاب تحدثت مع حمدي رزق أكثر من مرة، وله بصمة تنسب إليه، خاصة عندما يلجأ إلى الكتابة الساخرة التي يجيدها بشكل موضوعي".

وتابع: "ما حمسني للكتاب هو تركيزه على قضية مهمة نحن في أشد الاحتياج لها وهي القضية الطائفية، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول المستقرة هي الدول التي تحترم القانون دون تفرقة بين أبناءها، ورأينا المسيحي يحمي المسجد والمسلم يحمي الكنيسة، وهو واجب شرعي على الجميع، لأن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا".

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والإعلامي مفيد فوزي.