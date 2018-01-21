خبير عن حذف السياحة الثقافية من التسويق: "الوزارة بتشتغل على الذوق الروسي فقط"

كتب- يوسف عفيفي:

أعرب الخبير السياحي، أشرف بشرى، رئيس لجنة السياحة بجمعية المستثمرين السياحيين بأسوان، عن غضبه لخروج السياحة الثقافية من برنامج وزارة السياحة الخاص بحملة التسويق السياحي في روسيا، قائلا: "الوزارة بتشتغل على الذوق الروسي فقط" دون النظر للداخل.

وقال بشرى لمصراوي، اليوم الأحد، إن السوق الروسي يفضل السياحة الترفيهية التي تمثل 80% من حجم السياحة العالمية، لكن يجب على وزارة السياحة وضع الصعيد والسياحة الثقافية على برنامج التسويق السياحي في روسيا، خاصة أن مصر مقبلة على موسم سياحي جيد بشهادة الجميع بعد استقرار الأوضاع السياسية.

ونوه إلى أن مدينة أسوان، استقبلت العديد من السائحين خلال الموسم الشتوي الجاري، ونظمت جمعية المستثمرين المصرية الصينية احتفاليات خاصة للسائحين، مما أضفى أجواءً مبهجة على السائحين في أول لحظات وصولهم إلى أسوان.

كما أضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية المستثمرين السياحيين بأسوان، أن هذا النوع من الاحتفال يولد مشاعر إيجابية لدى السائح ويضفي البهجة والسعادة عليهم، ويعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، ما يترك انطباعًا وأثرًا إيجابيًا على نمو القطاع السياحي الذي عانى من الركود في الأعوام السابقة.