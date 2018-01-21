خبير يطالب بمنح وزيرة السياحة الوقت قبل الحكم عليها ​

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بعودة المستقيلين لاتحاد الغرف السياحية بعد استقالتهم خلال عهد الوزير السابق، له أسباب واستراتيجيات خاصة، تكشف عنها الأيام المقبلة.

وأوضح عبداللطيف لمصراوي، اليوم الأحد، أن "المشاط" وزيرة شابة ونشيطة وتعمل بكل جدية على دراسة كل الملفات الخاصة بالسياحة، وأن الزملاء العائدين لاتحاد الغرف السياحية بقرار وزاري يمتلكون قدرات وخبرات كبيرة لمعالجة كل المواقف، ويجب إعطاء الوقت المناسب لهم لدراسة كل الملفات من أجل العمل وتحقيق الإنجازات المنتظرة للنهوض بالقطاع السياحي.

وأضاف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن التعليق على عمل الوزيرة الجديدة، لا يجب قبل 3 أشهر على الأقل؛ لإعطائها وقتها الكافي.

وكانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أصدرت الخميس الماضي، قرارا وزاريا رقم ٥١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل تشكيل لجان تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ٣ أشهر، وكذلك لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين، لحين تحديد موعد إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها، وتضمن تشكيل الاتحاد سيدة الأعمال نورا علي رئيسا، وعضوية كل من أحمد الوصيف وجورج نادر الببلاوي ومحمد عبد الله وعلاء عقل ومصطفى سلطان وعادل المصري، ومحمد حسين صالح وزهير يحيى.