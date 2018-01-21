بدء المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، والذى يعد أول لقاء مع المحررين البرلمانيين عقب اختياره متحدثًا باسم المجلس من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

ويشرح "حسب الله"، في المؤتمر، خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، ويرد على أسئلة الصحفيين بشأن كل الملفات والقضايا البرلمانية، ودور المتحدث الرسمي.

وجاء اختيار صلاح حسب الله، متحدثًا رسميًا باسم مجلس النواب، بناءً على مطالبات عديدة من النواب على مدار الفترة الماضية؛ بسبب ما وصفوه بالأخبار المغلوطة التي تنشر عن المجلس أحيانًا، ولتوضيح وإعلان إنجازات المجلس على المستويين التشريعي والرقابي للرأي العام، وهو ما استجاب له رئيس المجلس، وهي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري التي يُعين فيها متحدث رسمي له.