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رئيس "الرقابة الإدارية": نمو المشروعات بالصعيد 6 أضعاف عن عام 2010

12:40 م الأحد 21 يناير 2018
رئيس "الرقابة الإدارية": نمو المشروعات بالصعيد 6 أضعاف عن عام 2010

هيئة الرقابة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المستشار محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن المنطقة الصناعية في بني سوييف، تشهد نموًا في المشروعات وصل حجم تكلفتة إلى 6 مليار جنيه بنسة زيادة تعادل 6 أضعاف لما كان موجود في 2010.

وأضاف عرفان، في كلمة بافتتاح عدد من المشروعات ببنى سويف، أن مصنع سامسونج مصر يقع على مساحة 360 ألف متر مربع، حيث تتعمل تلك الشركة بتصدير منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط وشمال وجنوب إفريقيا بحجم إنتاج وصل إلى 670 مليون دولار في 2017، والمنتج المصري يصل إلى 50% من المواد الخام لهذه المنتاجات.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم مجموعة من المشروعات الاستثمارية، مثل مجمع الأسمنت والجرانيت والواقع فى المنطقة الصناعية 31- 2 الموجودة بالقرب من الطريق الصحراوى الشرقى القاهرة أسيوط، كما يفتتح المرحلة الثانية من مستشفى بنى سويف العام بعد إجراء عملية تطوير عليها.​

محمد عرفان هيئة الرقابة الإدارية بني سوييف المنطقة الصناعية مصنع سامسونج

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