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وزيرة التضامن: 164 مليون جنيه لتمويل برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى"

12:36 م الأحد 21 يناير 2018
وزيرة التضامن: 164 مليون جنيه لتمويل برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى"

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب-إسلام ضيف:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تمويل برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" يبلغ 164 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر؛ لتحسين البنية التحتية لبيوت الرعاية.

وأوضح الوزيرة خلال استعراضها جهود الوزارة أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهداف وزارتها 16 ألف طفل، وطورت الوزارة 6 مؤسسات رعاية كبرى، وافتتحت 3 مؤسسات، وهناك افتتاح لـ3 مؤسسات أخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة.

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حماية الأطفال بلا مأوى صندوق تحيا مصر

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