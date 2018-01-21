غادة والي: 5 مليارات جنيه معاشات لـ368 ألف مواطن من ذوي الإعاقة

كتب-إسلام ضيف:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن 365 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، استفادوا بـ5 مليارات جنيه من المعاشات التي تقدمها الوزارة، سواء معاش الضمان الاجتماعي، أو تكافل وكرامة للأسر المتواجدين فيها.

وأوضحت والي، خلال استعراضها جهود الوزارة أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 5% من الوظائف لذوي الإعاقة، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة، والانتهاء من قانون ذوي الإعاقة، متابعة: "في انتظار تصديق الرئيس عليه للتطبيق".