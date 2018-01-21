هيئة الأوقاف تنفي استقالة رئيس المجموعة الوطنية للاستثمارات

كتب – محمود مصطفى:

نفت هيئة الأوقاف، استقالة المهندس شريف أحمد مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، من منصبه.

وقال الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس الهيئة، إن رئيس مجموعة الاستثمارات الوطنية باق في منصبه، ولا يزال يمارس عمله في تطوير العمل بالشركة، والشركة تنتقل إلى حيز الإنجاز بقوة.

وأوضح عبدالحافظ في تصريحات صحفية، له الأحد، أن ما نشر مؤخرا عن استيلاء بعض العاملين بالشركة على مبالغ طائلة، أمر عار تماما من الصحة، والشركة والهيئة لا يتستران على أي فساد، وتمارس الجهات المختصة التحقيق في أي فساد مالي أو إداري بكل شفافية.

وتابع رئيس هيئة الأوقاف، "نأمل أن تحقق التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئة والشركة، وحل الأمور العالقة بين الشركة وبعض الجهات المتفاعلة، انطلاقة كبرى خلال السنوات المقبلة".​