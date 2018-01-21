السيسي يكلف الرقابة الإدارية بمتابعة المنطقة الصناعية في بني سويف- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستشار محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمتابعة المنطقة الصناعية في بني سويف، ووضع رؤية واضحة لتنميتها وحل أي مشكل تواجة هذه المنطقة على الفور.

وطالب السيسي، تقييم شكل وأداء المنطقة الصناعية من منظور البيئة والتخطيط والتنظيم، والتجارة والصناعة، لإزالة أي موعوقات تواجه المنطقة.

وأوضح الرئيس، أن لجنه الشراء الموحد ساهمت في تخفيض أسعار الدواء والحصول على منتج ذو جودة عالية، لافتًا إلى أن هذه اللجنة كانت حريصة على شراء أجهزة طبية بأفضل العروض، بدلا من شراء كل جهه احتياجتها بشكل منفرد وبأسعار مختلفة، مطالبا بتعميم هذه اللجنة على مستشفيات القطاع الخاص، فلابد أن نتجرد من كل شئ في خدمة المواطنين.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم مجموعة من المشروعات الاستثمارية، مثل مجمع الأسمنت والجرانيت والواقع فى المنطقة الصناعية 31- 2 الموجودة بالقرب من الطريق الصحراوى الشرقى القاهرة أسيوط، كما يفتتح المرحلة الثانية من مستشفى بنى سويف العام بعد إجراء عملية تطوير عليها.