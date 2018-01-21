وزير التموين: 18 مليار جنيه استثمارات متوقعة في المناطق اللوجيستية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت 4 مناطق لوجيستية بإجمالي 60 فدانًا؛ للاستثمار في عدد من المحافظات، هي الشرقية والبحيرة والمنوفية والغربية.

وأضاف المصيلحي، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعددٍ من المشروعات التنموية، اليوم الأحد، أن العام الجاري يشهد طفرة في قطاع التجارة الداخلية، والتجارة الداخلية تمثل 17% من إجمالي الدخل القومي.

وأوضح وزير التموين، أن تطوير قطاع التجارة الداخلية يعتمد على البنية الأساسية له، والتي تتمثل في وجود مناطق لوجيستية وأسواق ومناطق التجارية، فضلًا عن المنافذ الدائمة، مثل منافذ بقالي التموين ومشروع جمعيتي والسوبر ماركت.

وأشار الوزير، إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في عدد من المناطق اللوجيستية يقدر بـ 18 مليار جنيه، والمناطق اللوجيستية تخلق فرص عمل مباشرة تتراوح ما بين 110 إلى 150 ألف فرصة.