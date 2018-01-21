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السيسي عن "سكن كريم": مستعدون لإنهاء هذا المشروع من "تحيا مصر"

12:20 م الأحد 21 يناير 2018
السيسي عن "سكن كريم": مستعدون لإنهاء هذا المشروع من "تحيا مصر"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب-إسلام ضيف:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على استعداد تام لتوفير التمويل اللازم لمشروع "سكن كريم"، متابعًا: "سكن كريم فيه 64 ألف وحدة، أنا شايف إننا نكون طموحين ونخلصه، لأننا أعلنا انتهاءه في 2018، ومستعدون لتمويله من تحيا مصر".

وتابع السيسي خلال حديثه أثناء تواجده بمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد: "إحنا خلصنا العشوائيات الخطرة، ونعيد تأهيل السكن، وشوفوا عاوزين الرقم كام، خلال هذا العام ننتهي من العدد اللي بتتكلموا عليه".

حكاية وطن عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية سكن كريم تحيا مصر

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