"سلامة" يؤكد حرصه على تدعيم العلاقة بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة

القاهرة - أ ش أ:

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، احترام النيابة العامة ودورها في حماية المجتمع والحرص على تدعيم العلاقة بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة.

وأوضح النقيب أن لقائه بالمستشار نبيل صادق، النائب العام، في مكتبه، مساء اليوم، تم لمناقشة دعم العلاقة بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة، وذلك في إطار تسهيل مهمة عمل الزملاء وحل المشكلات المتعلقة بممارسة عملهم.

وأشار النقيب، في بيان مساء اليوم، إلى أن النائب العام أكد الاحترام الكامل لنقابة الصحفيين ودورها، والحرص على تسهيل مهام الزملاء الصحفيين، موضحا أنه عرض على المستشار نبيل صادق كل المشاكل المتعلقة بالزملاء أثناء تأدية عملهم، وخاصة ما يتعلق بدفع الكفالات.

كما تمت مناقشة تفعيل البروتوكول الموقع بين النيابة العامة والنقابة من قبل، والخاص بتحويل القضايا المتعلقة بالزملاء الصحفيين إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة لتحقيقها أولاً، وإرسال نتيجة التحقيق إلى النيابة العامة، ومناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين على ذمة القضايا وتوفير الضمانات القانونية لهم.

وأضاف النقيب، أن المستشار وعد بدراسة هذه المقترحات في إطار القانون والدستور، وأنه من جهته وجه الشكر للمستشار نبيل صادق على جهوده التي يقوم بها لخدمة العدالة في مختلف المجالات.​