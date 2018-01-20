التعليم: اجتماع مع مستشاري المواد لبحث خريطة مناهج الفصل الدراسي الثاني

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم عرض مطالب أولياء الأمور الموجهة للوزارة، والمتعلقة بإعادة النظر في توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني، على الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وذلك بعد تعدد الشكاوى من قصر مدة الفصل الدراسي مقارنة بحجم المناهج المقررة.

وأضاف خيري، في تصريح لمصراوي، أن حجازي أكد ان الوزارة تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، مشيرا إلى عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد بداية الفصل الدرلسي الثاني؛ لبحث مطالب أولياء الأمور.

وأكد حجازي انه سيتم توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني وفقا لخريطة زمنية محددة لصالح الطلاب.

وتقدم عدد كبير من أولياء الأمور بمطالب لتخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني، إذ تصل عدد أيام الدراسة الفعلية به إلى 60 يوما فقط، بعد حذف الإجازات الرسمية، والأيام المخصصة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 3 فبراير المقبل، فيما تبدأ امتحانات النقل في 5 مايو، ويتخلل هذه الفترة نحو 31 يوما إجازة، ما بيم أيام الجمع، والمناسات، وانتخابات رئاسة الجمهورية، واسبوعا للمراجعة.

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