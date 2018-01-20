رئيس حي السلام: تطوير ميدان "برتي" بالجهود الذاتية



كتب - السيد الحراني:

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حي السلام أول، السبت، إنه يجري حاليا أعمال تطوير ميدان برتى بدار بمنطقة أبورجيلة بتمويل من إحدى الشركات الصناعية الكبرى بالمنطقة.

وأشار "شحاته" في بيان اليوم، أن أعمال التطوير تشمل الرصف والإنارة والتشجير وتحديد أماكن انتظار لسيارات السرفيس والتوك توك لتنظيم حركة المرور بالميدان مع إنشاء غرف مكاتب لرجال المرور ورجال الإشغالات بالحي لتواجدهم المستمر بالميدان لتنظيم وفرض الانضباط ودورة مياه خاصة بهم.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم عرض المشروع على المجلس التنفيذي للمحافظة ووافق عليه وعلى قبول قيمة التبرع من الشركة، وليس كما أشيع مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة دورات مياه عمومية.