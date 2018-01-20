برلماني عن ترشح عنان: السيسى رجل المرحلة

كتب- أحمد علي:

علق النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الانسان السابق بمجلس النواب، على ترشح الفريق سامى عنان، لانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، رجل المرحلة وهو من سيقود مصر فى فترة رئاسية وترشح عنان لن يخوفنا".

وأضاف فى تصريحات لمصراوى: "الشعب يقدر الدور الكبير الذى قام به الرئيس السيسي، فى ثورة ٣٠ يونيو، وأنه حمل كفنه على يده بتصديه لجماعة الإخوان".

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عنان، في بيان له، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن، وفور استيفاء الإجراءات كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية نظرًا للقوانين والنظم العسكرية".

وأضاف عنان: "أدعو جموع الشعب المصري لأن تتحمل معي المسؤولية، وتأكيدا مني لهذا المبدأ الهام، وأعني المشاركة في تحمل المسؤولية، أعلن أنني قد كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي المحاسبات، نائبًا لي لشؤون حقوق الإنسان وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية نائبًا لي لشؤون الثروة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا باسمي".​