العصار" يستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

واستعرض"العصار" خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية فى مجالات التصنيع المختلفة وإمكانية تعزيزها، وأعرب عن سعادته بإستمرار التعاون الناجح بين الجانبين فى العديد من المجالات منها (نقل تكنولوجيا إنتاج معدات الميكنة الزراعية والرى المحورى ومعدات الصوامع وتخزين الحبوب وتطبيقات الطاقة المتجددة، التصنيع المشترك للمسبوكات الدقيقة للسبائك غير الحديدية ومحارق النفايات الخطرة ومنتجات ومستلزمات طب الأسنان، تبادل الخبرات فى مجال صناعه البرمجيات ) إلى جانب التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا المجال.



وأكد "العصار"، أن هذا التعاون المثمر يخلق مناخاً صناعياً يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع مما يشجع شركات الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والإستثمار بين الجانبين، وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على التصنيع المشترك لطلمبات المياه الغاطسة مع إحدى الشركات الإيطالية العاملة فى هذا المجال.



ومن جانبه أشاد" كانتينى" بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربي فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر والعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وإيطاليا، مؤكداً على تطورها خلال السنوات الأخيرة فى مجالات مختلفة، وأعرب عن رغبته فى توطيد هذه العلاقات من خلال عقد شراكات جديدة بين الشركات الإيطالية وشركات الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع المختلفة.



وأضاف "كانتينى"، أن المناخ الاستثمارى فى مصر فى الوقت الحالى مناخ جاذب، الأمر الذى دعا إلى بذل جهود مشتركة لخدمة العلاقات الثنائية مؤكداً على وجود شركات إيطالية متميزة يتوافر بها خبرات تكنولوجية متطورة فى العديد من المجالات.​