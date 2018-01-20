"أمهات مصر": تطالب بتطبيق نظام "ميد تيرم منتهي".. وهذا موقف وزير التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"- إحدى المجموعات الإلكترونية المعنية بالتعليم عبر "فيسبوك"- استطلاع رأي حول مطلب بعض أولياء الأمور لعودة امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم".

وأوضحت عبير أحمد منسقة الاتحاد، أن الاستطلاع جاء بناء على عودة مطالب عدد كبير من أولياء الأمور بتطبيق نظام "ميدتيرم منتهي"، أو عودة امتحان "الميدتيرم"، مبررين ذلك بأنه في مصلحة أبنائهم، وفي نفس الوقت سيعود الانضباط إلى المدارس.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الوزارة القرار رقم 377 لسنة 2017، والذي نص على إلغاء امتحانات "الميد تيرم"، وإضافة درجاتهاإلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

ولفت أحمد، إلى أنه تم إجراء الاستطلاع عبر "فيس بوك" بالتعاون بين صفحتي "اتحاد أمهات مصر ونبني بلدنا بتعليم ولادنا"، واللتان تضمان عدد كبير من أولياء أمور طلاب بمراحل مختلفة.

وقالت إن اختيارات الاستطلاع تضمنت: "ميد تيرم منتهي، عودة الميد تيرم، وميد تيرم تجريبي"، وجاءت النتيجة على النحو التالي: الموافقة على "ميد تيرم منتهي" بنسبة 87%، عودة "الميد تيرم" بنسبة 12%، و"ميد تيرم تجريبي" 1%.

. وأوضحت عبير، أن وزارة التربية والتعليم تطبق الأن نظام "الميدتيرم" التجريبي ، وهو النظام الذي يمتحنه الطالب في منتصف نصف الفصل الدراسي الواحد بدون الحصول علي أي درجات، في حين أن أغلبية أولياء الأمور يطالبون بتطبيق نظام " الميد تيرم" منتهي، إذ يؤدي الطلاب الامتحان في منتصف الفصل الدراسي في جزء من المنهج، ولا يمتحنون فيه مرة أخرى.

وشددت عبير علي عودة أهمية عودة نظام "الميدتيرم" بدرجات، وذلك لإعادة الانظباط للمدارس، وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة ومتابعة توجيهات المعلمين قبل الامتحان: "لازم الطالب يحسن إنه داخل امتحان بجد وعليه درجات".

وتضمنت بعض تعليقات أولياء الأمور علي أستطلاع الرأي : "ضرورى يرجع الميد تيرم عشان يبقى فيه سبب التلميذ يذاكر عشانه ويهتم بكراسات الواجب والحصه"، "ياريت يرجع تاني ميدتيرم منتهي علشان السنه دي الدرجات وحشه قوي"، "ميد تيرم منتهى طبعا، أنا مش فاهمه نطلب حاجه يعملوا حاجه تانيه خالص ،طلبنا ميد تيرم منتهى نلاقيهم قرروا يلغوا الميد تيرم".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أكد في آخر تصريحاته على هامش مؤتمر المعلمون أولًا، الذي عقد أول أمس الخميس، أنه لا يؤيد فكرة تطبيق نظام "الميد تيرم المنتهي" الذي يطالب به بعض أولياء الأمور، قائلًا: "أنا ضد فلسفة إنا أقرأ مرة كإنها علقة وبعدين أقطع الورقة لما اخد الدرجة عليها وانساها بعد كدا" مشددًا على ضرورة تحويل التعليم من فكرة العلقة لفكرة المتعة.​