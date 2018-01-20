متحدث مجلس النواب: أكثر من 535 نائبا حرروا نماذج تأييد للسيسي

كتبت – سحر عزام:

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن عدد نماذج تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أعضاء مجلس النواب حتى أول أمس تجاوز 535 نائب.

وأضاف "حسب الله" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "EXTRA NEWS" اليوم السبت، أن التوكيلات التي وقعت من قبل النواب للرئيس السيسي لم تكن فقط من ائتلاف الأغلبية ولكن من مختلف التيارات والتوجهات السياسية بالبرلمان المؤيدة لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ونوه المتحدث باسم مجلس النواب لتوقعه تفضيل الرئيس السيسي التقدم بتوكيلات المواطنين عن استمارات تأييد النواب، اعتزازا منه بالشعب المصري.