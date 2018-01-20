رئيس الحزب الدستوري الحر: نتعاون من أجل توحيد جهود الشباب

القاهرة- مصراوي:

قال تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الحر، والمتحدث الرسمي باسم التحالف السياسي المصري، إن مؤتمر الشباب المنعقد حالياً بأحد فنادق القاهرة، هو بداية حقيقية لاهتمام الأحزاب بالشباب المصري، الذي يحاول أن يثبت نفسه علي الساحة، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مطر في كلمته بالمؤتمر الذي يعقد للإعلان عن دعم 15 حزبا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الأحزاب المشكلة للتحالف تتعاون معاً من أجل توحيد جهود الشباب والعمل علي بناء مصر.​