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إيقاف عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عن العمل

12:38 م السبت 20 يناير 2018
إيقاف عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عن العمل

الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قرر الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم السبت، إيقاف الدكتور صابر مشالي، عميد كلية دار العلوم عن العمل في إطار التحقيقات التي يجريها المستشار القانوني للجامعة.

وكشفت الأجهزة الرقابية جمع عميد الكلية مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الطلاب الوافدين، وعدم توريدها لخزنة الكلية منذ عام 2016.

كانت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم أنشأت مركزًا لتعليم غير الناطقين بالعربية من الطلاب الأفارقة ودول شرق آسيا، في عام 2016.

وقال رئيس الجامعة إن هناك تحقيقات تجرى من خلال الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم، والمستشار القانوني للجامعة، مع عميد الكلية لتحديد مدى مسئولية عميد كلية دار علوم، عن عدم توريد المبالغ المالية بصفته رئيسًا للمركز.

وأصدر رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وخدمة المجتمع بالإشراف على الكلية لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد.

عميد كلية دار العلوم جامعة الفيوم خالد حمزة صابر مشالي الأجهزة الرقابية

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