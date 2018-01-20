برلمانى: السيسي رئيس مصر القادم والاستقواء بالإخوان خيانة

كتب- أحمد علي:

قال المهندس عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، ومسئول حملة من أجل مصر في محافظة الفيوم، إن إعلان السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية، هو إعلان تحدى وتحمل للمسئولية الثقيلة، التى تحملها بعد 30 يونيو.

وأضاف لمصراوي: "من حق أى مواطن أن يرشح نفسه فهو حق دستورى للجميع، لكن أكثر مايحزنني هو الاستقواء بجماعة كانت ولا زالت تسعى لاسقاط مصر، ولشعب المصري قادر على التفرقة، وسوف يختار من يستطيع الخروج بهذه البلد إلى بر الامان.​