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برلماني عن ترشح عنان: حسم انتخابات الرئاسة بالتزكية لا يليق بمصر

12:29 م السبت 20 يناير 2018
برلماني عن ترشح عنان: حسم انتخابات الرئاسة بالتزكية لا يليق بمصر

النائب عبدالحميد كمال

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبدالحميد كمال، إن ترشح الفريق سامى عنان لانتخابات الرئاسة، حق كفله له القانون والدستور، وأن وجود أكثر من مرشح فى انتخابات الرئاسة يصب فى مصلحة مصر.

وأضاف كمال فى تصريحات لمصراوى، السبت، أن ما حدث هو الأصل فى الانتخابات التعددية، وأنه لا يليق أن تكون دولة فى حجم مصر أن يتم حسم الانتخابات فيها بالتزكية.

وحول تأثير الكتل البرلمانية فى خريطة الانتخابات الرئاسية قال "كمال"، إن جميع التيارات داخل البرلمان تأثيرها إجرائى فى تزكية المرشح وهذا ما لم يطلبه أى مرشح وما تم لصالح الرئيس السيسى كان بمبادرة من النواب ولم يطلب الرئيس ذلك، لافتا إلى أن الشارع هو من سيحسم الانتخابات وليس النواب.​

انتخابات الرئاسة سامى عنان عبدالحميد كمال السيسى الانتخابات الرئاسية

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