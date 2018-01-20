برلماني عن ترشح عنان: حسم انتخابات الرئاسة بالتزكية لا يليق بمصر

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبدالحميد كمال، إن ترشح الفريق سامى عنان لانتخابات الرئاسة، حق كفله له القانون والدستور، وأن وجود أكثر من مرشح فى انتخابات الرئاسة يصب فى مصلحة مصر.

وأضاف كمال فى تصريحات لمصراوى، السبت، أن ما حدث هو الأصل فى الانتخابات التعددية، وأنه لا يليق أن تكون دولة فى حجم مصر أن يتم حسم الانتخابات فيها بالتزكية.

وحول تأثير الكتل البرلمانية فى خريطة الانتخابات الرئاسية قال "كمال"، إن جميع التيارات داخل البرلمان تأثيرها إجرائى فى تزكية المرشح وهذا ما لم يطلبه أى مرشح وما تم لصالح الرئيس السيسى كان بمبادرة من النواب ولم يطلب الرئيس ذلك، لافتا إلى أن الشارع هو من سيحسم الانتخابات وليس النواب.​