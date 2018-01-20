فرج عامر: الشعب المصرى سيبعث رسالة للعالم بتأييد السيسي

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث إلى المصريين من القلب خلال مؤتمر "حكاية وطن"، وكان واضحا وصريحا كعادته دائما فى الرد على جميع التساؤلات التى وجهت إليه من الشعب المصرى وفى خطابه التاريخى فى ختام المؤتمر والذى أعلن فيه قراره الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقال "عامر"، فى بيان أصدره، منذ قليل، إن الشعب المصرى العظيم سيبعث رسالة للعالم كله يؤكد فيها تأييده التام لترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية.​