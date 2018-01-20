نائب "حزب شفيق": سعيد بترشح السيسي لفترة ثانية. وندعمه بقوة

كتب- سيف سالم:

أعرب النائب سمير البطيخي عضو حزب الحركة الوطنية، برئاسة الفريق أحمد شفيق، عن سعادته البالغة لإعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، متمنيًا أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة كثافة في المشاركة الشعبية.

وأعرب البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن ثقته الكبيرة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قياده البلاد إلى بر الأمان.

وأوضح النائب البرلماني، أن أغلب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب يؤيدون الرئيس السيسي، وقاموا بتزكيته من خلال توكيلات رسمية تم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، مشددًا على أن الحزب أحد روافد ائتلاف دعم الأغلبية البرلمانية دعم مصر الذي يتخذ من استقرار الدولة وتثبيت دعائمها شعارا له، وبالتالي فانه تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر واجب وفقا للحرص على مصلحة الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال: "بذلت كل جهد لتنمية الدولة ونهضة الأمة، واليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا، فأجد نفسي أقف مرة أخرى حائرا، وأرجو أن تقبلوا ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ونيل ثقتكم مرة أخرى".

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن المبادرة، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجاري.