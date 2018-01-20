5 أمور تحدث عنها الرئيس السيسي لأول مرة في "حكاية وطن".. تعرف عليها

كتب- إسلام ضيف:

فجر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مفاجآت خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، استعرض فيها كشف حساب فترته الرئاسية الأولى، واستقبل عددًا من أسئلة المواطنين، وتحدث عن عدد من الأمور لأول مرة.

ويرصد "مصراوي" 5 أمور تحدث عنها الرئيس لأول مرة كالتالي:

"غطاء الذهب ضاع في حرب اليمن"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تكن عليها أي مديونات حتى عام 1967، موضحًا أن غطاء الذهب للاقتصاد المصري ضاع في حرب اليمن.

"في ناس صرفت 50 مليون دولار عشان يهدوا مصر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك مؤامرات تحاك ضد الوطن، وهناك من حاول هدم مصر، مضيفًا: "أنا راجل لدي خلفية مخابراتية، وعايز أقول حاجة مهمة، في ناس صرفت 50 مليون دولار علشان البلد تقع، ومستحيل ده يحصل تاني، مصر كبيرة وعظيمة".

"طريقة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية"

كشف الرئيس، خلال جلسة مؤتمر "حكاية وطن"، عن طريقة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية بمطار العريش، في ديسمبر الماضي، من داخل منطقة المزارع حول المطار.

"دور القوات الخاصة المصرية في ليبيا بعد سقوط القذافي"

كشف الرئيس، عن دور القوات الخاصة المصرية في ليبيا بعد سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، وقال السيسي: "بعد سقوط القذافي كانت القوات الخاصة المصرية في أماكن لم يدخلها أحد لتأمين الدولة المصرية، وكان لابد أن تكون هناك قوات في مناطق معينة ببحر الرمال الأعظم لمنع دخول الناس علشان محدش يؤذينا، ومنع تهريب السلاح والذخائر".

"انتظروا "ماسبيرو" في ثوبه الجديد قريباً"

قال الرئيس إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في سبيل إعادة تأهيل التليفزيون الرسمي "ماسبيرو"، حتى يقوم بدوره المنشود، مع تنظيم موارده بشكل جيد.

وتابع السيسي: "معظم اللقاءات الآن تتم على التليفزيون المصري ومنقدرش نفرق بين القنوات، وأوعدك تعاملنا مع التليفزيون المصري يزيد، والدولة تعمل الآن على ظهوره بثوبه الجديد بعد التطوير".