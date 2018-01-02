رئيس "خارجية النواب": مشاركة "سعد الدين" بندوة في إسرائيل إساءة لمصر

كتب - محمد نصر:

طالب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزارة الخارجية والجهات المعنية بالتحقيق في مشاركة الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، بندوة عن الثورات المصرية بجامعة تل أبيب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وقال رضوان في تصريحات لمصراوي، إنه "يجب محاسبة سعد الدين إبراهيم على مشاركته في هذه الندوة التي أساءت للدبلوماسية المصرية خارجياً".

وأضاف: "مش غريب على إبراهيم القيام بهذه الأمور"، متوقعًا أنه سافر إلى إسرائيل بجواز سفر أمريكي، وليس مصريا، موضحًا أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ليست المختصة بمحاسبة "إبراهيم".

وشارك "سعد الدين" في الندوة التي تنظمها جامعة تل أبيب مؤتمرا بعنوان "الاضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ".

تناولت الندوة الأوضاع في مصر، والثورات ما بين عامي 1919 حتى ثورة 30 يونيو.

حضر الندوة حاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، وشيمون شامير أستاذ دراسات الشرق الأوسط.​

اقرأ أيضًا:

"بكري" يطالب بمحاكمة سعد الدين إبراهيم لمشاركته في ندوة بجامعة تل أبيب

سعد الدين إبراهيم يشارك بندوة عن مصر في جامعة إسرائيلية -(صور)

بالفيديو - هجوم على سعد الدين إبراهيم خلال ندوته بجامعة إسرائيلية: "أنت خائن ومُطبِّع"

نائب عن مشاركة سعد الدين إبراهيم بندوة في إسرائيل: "كارثة كبرى"