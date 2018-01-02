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"بكري" يطالب بمحاكمة سعد الدين إبراهيم لمشاركته في ندوة بجامعة تل أبيب

10:25 م الثلاثاء 02 يناير 2018
"بكري" يطالب بمحاكمة سعد الدين إبراهيم لمشاركته في ندوة بجامعة تل أبيب

مصطفى بكري عضو مجلس النواب

كتب - محمد نصر:

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمحاكمة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون؛ لمشاركته بندوة جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن الثورات في مصر.

وقال بكري في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" مساء الثلاثاء: "الخائن سعد الدين إبراهيم شارك اليوم مع أخوته الصهاينة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب بمشاركة الصهيوني شيمون شامير وعدد من الصهاينة الآخرين".

وأضاف: "سبق وأن اعترف بتلقيه تمويل مالي من جامعة تل أبيب. مطلوب محاكمة هذا الخائن الذي تحدى كل مشاعر الشعب العربي".

وتنظم جامعة تل أبيب مؤتمرا بعنوان "الاضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ".

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بكري سعد الدين إبراهيم تل أبيب مجلس النواب اسرائيل القدس المحتلة

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