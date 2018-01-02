بالفيديو - هجوم على سعد الدين إبراهيم خلال ندوته بجامعة إسرائيلية: "أنت خائن ومُطبِّع"

كتب - محمد نصر:

هاجم بعض الحضور بندوة جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن الثورات في مصر، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أثناء إلقاء كلمته التي حملت عنوان "دروس من قرن الاضطرابات في مصر".

وأثناء شرح "إبراهيم" لما حدث في مصر، قاطعه بعض الشباب، مرددين اتهامات بـ"التطبيع والخيانة" للقضية الفلسيطنية، تاركين القاعة وعدم استكمال الندوة.

حضر الندوة حاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، وشيمون شامير أستاذ دراسات الشرق الأوسط.​