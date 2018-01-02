سعد الدين إبراهيم يشارك بندوة عن مصر في جامعة إسرائيلية -(صور)

سعد الدين إبراهيم يشارك بندوة عن مصر في جامعة إسرا

كتب - محمد نصر:

شارك الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، في ندوة نظمها مركز "موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا" في جامعة تل أبيب بإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وتناولت الندوة الأوضاع في مصر، والثورات ما بين عامي 1919 حتى ثورة 30 يونيو.

حضر الندوة حاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، وشيمون شامير أستاذ دراسات الشرق الأوسط.​