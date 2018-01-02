أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات إيران إبراهيم نافع حفلات رأس السنة 2018 القدس المحتلة محمد صلاح

سعد الدين إبراهيم يشارك بندوة عن مصر في جامعة إسرائيلية -(صور)

10:10 م الثلاثاء 02 يناير 2018
سعد الدين إبراهيم يشارك بندوة عن مصر في جامعة إسرائيلية -(صور)

سعد الدين إبراهيم يشارك بندوة عن مصر في جامعة إسرا

كتب - محمد نصر:

شارك الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، في ندوة نظمها مركز "موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا" في جامعة تل أبيب بإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وتناولت الندوة الأوضاع في مصر، والثورات ما بين عامي 1919 حتى ثورة 30 يونيو.

حضر الندوة حاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، وشيمون شامير أستاذ دراسات الشرق الأوسط.​

 2

سعد الدين إبراهيم جامعة إسرائيلية مركز ابن خلدون تل ابيب إسرائيل

الخبر التالى:

بالفيديو - هجوم على سعد الدين إبراهيم خلال ندوته بجامعة إسرائيلية: "أنت خائن ومُطبِّع"

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان