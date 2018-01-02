بالفيديو: نائب بولاق يستعرض برنامجه الانتخابي عبر "شاشة عرض"

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فيديو - محمد محسن:

عرض النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أبرز ما تم إنجازه من برنامجه الانتخابي على أهالي دائرته من خلال "شاشة عرض" وضعها لإعلان تخصيص الاعتماد المالي لتنفيذ السلالم الكهربائية بمزلقاني ناهيا وكوبري الخشب.

وأوضح "أبو اليزيد" أن وزارة التخطيط سلمت الدفعة الأولى من الاعتماد المالي لمحافظة الجيزة للبدء في التنفيذ فور الانتهاء من المناقصة بين الشركات المتقدمة للمشروع.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى التي تم تسليمها للمحافظة 1750000 جنيه، من إجمالي الاعتماد المادي لإنشاء السلالم الكهربائية البالغ قيمتها 12 مليونا و500 ألف جنيه، بحسب نائب بولاق الدكرور.