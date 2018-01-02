"بدل ما ترميها بيئة هتفيدك بيها".. مشروع شبابي لحل مشكلة القمامة

القاهرة - (مصراوي)

تحت شعار "بدل ما ترميها بيئة هتفيدك بيها"، أسس مجموعة من الشباب أول شركة في مصر تستخدم التكنولوجيا الذكية لإدارة النفايات وخدمات إعادة التدوير.

وقال أحد القائمين على شركة "بيئة لتكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات"، إن فكرة المشروع تهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين المواطنين عن أهمية فرز القمامة من المنبع؛ لتسهيل الاستفادة منها، وإعادة استخدامها لمساعدة الدولة في الحفاظ على واحد من أهم مصادر الدخل والطاقة.

وأضاف في تصريحات له، أن الشركة تمنح المواطنين الاستفادة من مخلفاتهم اليومية، وذلك عن طريق شراء القمامة من المشترك بطريقتين.

- بدون فرز: في حالة اختيار العميل نظام عدم الفرز يستلم 30 كيسا شهريا لتجميع القمامة في كيس واحد فقط يوميا، يقوم المندوب عند الجمع بوزن الكيس، واحتساب القيمة الشرائية (0,15 قرشا للكيلو)، ويضاف الوزن والقيمة الشرائية يوميا على حساب العميل بالتطبيق الإلكتروني المتاح عبر "جوجل بلاي".

- الفرز من المنبع: في حالة اختيار العميل نظام الفرز من المنبع يستلم نوعين من الأكياس بألوان مختلفة (عضوي - غير عضوي)، يزن المندوب عند الجمع الأكياس أمام العميل، واحتساب القيمة الشرائية (0,25 قرشا للكيلو من المخلفات العضوية) و (0,75 قرشا للكيلو من المخلفات غير العضوية)، ويضاف الوزن والقيمة الشرائية يوميا على حساب العميل أيضا بالتطبيق الإلكتروني.

وكشف أحد مؤسسي الشركة عن أبرز أهداف المشروع، وجاءت كالتالي: تغيير نظرة المجتمع للعاملين في مجال جمع وفرز القمامة، تحفيز الشباب على العمل في هذا المجال بفخر، الحفاظ على الموارد البيئية للدولة، توفير الطاقة، توفير المواد الخام لإعادة تصنيعها والاستفادة منهاه، تقليل الاحتياج لأراضي دفن النفايات، والمساعدة في حل مشكلة القمامة بشوارع مصر.