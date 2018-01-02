ننشر التصميمات النهائية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية

مقرر التاريخ بـ"الأعلى للثقافة": اليهود "غزاة".. ولا حق لهم في القدس

كتب - محمود رمزي:

حصل مصراوي على التصميمات النهائية لمبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحه رسمياً يونيو 2019.

ويتكون المبنى الجديد للبرلمان من: "مبنى رئيسي عبارة عن بدروم، وأرضي، و8 أدوار متكررة، وقبتين قطرهما 50 مترًا"، بحسب تصريحات للمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب.

كما يضم مبنى مجلس النواب، أدوارًا خدمية تضم "مركز طبي، ومبنى أمني، ومبنى صيانة، ومبنى خدمات كهروميكانيكية، ومحطة إطفاء، وجراحات للسيارات، ومسجد".

وتبلغ مساحة المبنى الجديد 19 فدانًا أى بما يوازي، 80 ألف متر مربع.