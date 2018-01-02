الصحة: مصرع مواطن وإصابة 31 آخرين في تصادم اتوبيسين بجنوب سيناء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مصرع مواطن وإصابة 31 آخرين في حادث تصادم اتوبيسين أمام المنطقة الصناعيه بابورديس ، محافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالة الوفاة إلى مستشفى ابورديس المركزي، لافتا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة واصابتهم تتراوح ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد ، واشتباه مابعد الارتجاج ، مؤكد على توافر الاطقم الطبية، والأدوية والمستلزمات، وأكياس الدم بالمستشفى، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.