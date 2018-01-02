بالشروط والتفاصيل.. فرص عمل جديدة بالبنك الزراعي المصري.. والتقديم يبدأ اليوم

القاهرة - مصراوي:

أعلن البنك الزراعي المصري، عن إتاحة فرص عمل جديدة ببنوك القري و الفروع التابعة له بالمحافظات.

وقال البنك الزراعي المصري على موقع الإلكتروني، إن فرص العمل الجديدة متاحة لحديثي التخرج الحاصلين على بكالوريوس تجارة بدءاً من دفعات أعوام 2011 حتى 2016.

وأشار إلى أن موعد التقديم في الفترة من اليوم الثلاثاء 2 يناير، وحتى 11 يناير 2018 .

وحصل "مصراوي"، على الضوابط والشروط العامة التي حددها البنك للتقديم وهى :

1- مصري الجنسية.

2- من الحاصلين على بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو الدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

3- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي بدرجة جيد على الأقل من خريجي دفعات أعوام من سنة 2011 حتى سنة 2016. (يحق للبنك الاكتفاء بإجراء الاختبارات لأصحاب التقديرات الأعلى)

أن لا يزيد السن عن 28 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

4- أداء الخدمة العسكرية للذكور بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو الإعفاء النهائي منها في تاريخ سريان الاعلان.

5- أن يكون عنوان المتقدم من ذات المركز الذي يوجد به بنك القرية المعلن عنه ويكون هو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي " شريطة ان يكون مر على تاريخ اصدار بطاقة الرقم القومي 6 شهور على الأقل قبل تاريخ نشر الاعلان.

6- في حالة وجود درجة قرابة أو نسب لأي من العاملين بالبنك الزراعي المصري حتى الدرجة الثالثة يتم الإفصاح عن ذلك وفي حالة إخفاء هذه المعلومة وعدم الإفصاح عنها فإن الطلب يعتبر لاغي في أي مرحلة من مراحل التعيين.

7- إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

أما المستندات المبدئية المطلوبة أثناء التسجيل هى:

1- السيرة الذاتية للمتقدم

2- صور من المؤهل الدراسي

3- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها

4- شهادة الخدمة العامة (إن وجدت)

5- بطاقة الرقم القومي (سارية)

6- اجتياز الاختبارات اللازمة لتوفير أفضل الكفاءات للبنك.

للتسجيل في استمارة التقديم .. (اضغط هنا)