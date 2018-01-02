أكثر الكلمات إنتشاراً

إبراهيم نافع حفلات رأس السنة 2018 الكريسماس القدس المحتلة محمد صلاح

اليوم.. قطع المياه عن 13 منطقة في الجيزة لمدة 24 ساعة

07:16 ص الثلاثاء 02 يناير 2018
اليوم.. قطع المياه عن 13 منطقة في الجيزة لمدة 24 ساعة

قطع المياه

أعلن اللواء حسن عبدالغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن 13 منطقة في محافظة الجيزة  اليوم الثلاثاء، من الثامنة مساءً، وحتى الثامنة مساء الأربعاء. وأضاف "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أمس الاثنين، "أن انقطاع المياه، بسبب لحام خط مياه 800 ملي مغذي لمنطقة فيصل والهرم لتحسين خدمة المياه في المنطقة". وقال "عبدالغني"، إن المناطق هي: مساكن ضباط الرماية، إسكان الشباب، حدائق الأهرام بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، المريوطية، منشية البكاري، الطوابق، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطي، الوفاء والأمل، التعاون، المناطق المحصورة بين فيصل والهرم بداية من المطبعة حتى ترعة المنصورية.

قطع المياه حسن عبدالغني لقابضة لمياه الشرب محافظة الجيزة

الخبر التالى:

وصول جثمان الكاتب إبراهيم نافع لمطار القاهرة (صور)

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان