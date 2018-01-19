رئيس "خارجية النواب": ترشح السيسي لفترة ثانية "بشرة أمل"

(مصراوي):

أعلن طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، واصفًا ترشحه اليوم بـ"بشرة أمل".

وأضاف رضوان في تصريح خاص لـ"مصراوي": "السيسي وضع مصر في مكانة متميزة بين دول العالم"، منوهًا بأنه يعمل في كل الملفات سواء الخارجي، والاقتصادي، والسياسي.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن الرئيس لابد ان يكمل مسيرته لاستكمال المشروعات القومية التي بدأها، وأن السنوات الأربع الأولى هي مجرد بداية لمصر جديدة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تصفيق حاد من الحاضرين فى مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد فى أحد فنادق القاهرة.

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن المبادرة، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجاري.