وكيل "دفاع النواب": ترشح السيسي يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح

كتب- سيف سالم:

قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية يؤكد أن مصر على "الطريق الصحيح"، مؤكدًا كامل دعم النواب للرئيس السيسي، سواء خلال فترة التنافس في الانتخابات، أو ما بعد ذلك لاستكمال فترات التنمية و مواصلة النهوض بأحوال البلاد.

وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة: "الآن حان دور الشعب لكي يثبت للرئيس حرصه على التعاون معه للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والمزيد من الاستقرار".

وشدد النائب على أن السيسي هو الأقدر على تولي قيادة البلاد الآن، ورغم أن ترشحه لفترة رئاسية ثانية كان متوقعاً إلا أن الإعلان عنه أثار نوعًا من الارتياح الشديد في نفوس الجميع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال "بذلت كل جهد لتنمية الدولة ونهضة الأمة، واليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا، أجد نفسي أقف مرة أخرى حائرا، أرجو أن تقبلوا ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ونيل ثقتكم مرة أخرى".

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الجمعة، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجارى.