وكيل "تشريعية النواب": السيسى ترشح بـ"إحساس وطني وبضغط شعبي"

كتب- محمود رمزي:

وصف النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بأنه "استكمال المسيرة"، لبناء وطن قوي ضد المؤامرات التي تحاك ضده منذ سنوات.

وقال "الشريف"، فى تصريح لـ"مصراوى"، اليوم الجمعة: "السيسي يترشح بضغط شعبي، ورهانه دائماً على المصريين وصبرهم معه وتحملهم للإصلاحات الاقتصادية التى يقوم بها، وخوضه الانتخابات جاء من منطلق إحساس وطني".

وأضاف: "التنمية واضحة، وشبكة طرق عالمية، ومشروعات عملاقة لم تكن لتنفذ في عشرات السنين تم اختزالها فى 3 سنوات ونصف".

وتابع: "السيسى بنى دولة، وكنا بلا دولة، ولذلك التف الشعب حوله وفوضه في كل القرارات، وترشحه سيحظى بقبول شعبي أكبر من الفترة الرئاسية الأولى لأنه رجل صادق الوعد".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تصفيق حاد من الحاضرين فى مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد فى أحد فنادق القاهرة.

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجارى، في تمام الـ6.30 مساءً حتى الثامنة.

وكانت القاعة الرئيسية شهدت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر التي امتدت من تمام الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة، بمشاركة الرئيس السيسي.