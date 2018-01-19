نائب عن إعلان السيسي ترشحه: الرئيس حريص على النهوض بمصر

كتب- أحمد علي:

قال النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، يؤكد حرصه على النهوض بمصر كما وعد من قبل.

وأضاف أبوجاد، فى تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصية وطنية يتميز بالصراحة والصدق مع الشعب، حيث إن ما بدأ به من مشروعات قومية يتطلب استمرار وجوده لاستكمال تلك المشروعات بنفس الدقة والسرعة الحالية.

وتابع: "إنجازات السيسي تتحدث عن نفسها، وتم الإعلان عنها مؤخرًا بالأرقام لتكشف حجم التنمية والإنجازات التي تمت خلال فترة رئاسته الأولى".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تصفيق حاد من الحاضرين فى مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد فى أحد فنادق القاهرة.

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجارى، في تمام الـ6.30 مساءً حتى الثامنة.​