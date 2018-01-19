"دعم مصر": نحن أمام حدث تاريخي بإعلان السيسي ترشحه للرئاسة

كتب- سيف سالم:

قال النائب جمال عبدالعال، القيادي بائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إن مصر أمام حدث تاريخي بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن مشهد الإعلان كان مشرفًا، وجاء خلال لقاء الرئيس في مؤتمر هدفه التواصل مع الناس ومكاشفتهم.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة: "نواب الشعب يتكاتفون مع الرئيس وسيكونون في حالة اصطفاف حقيقي معه، وسنعرب عن ثقتنا في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة البلاد إلى فترة جديدة من الإنجازات و التنمية"، مشيدًا بحالة الشفافية التي ميزت خطاب الرئيس والرسائل التي كانت صادره من القلب إلى المصريين في مؤتمر "حكاية وطن".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال: "بذلت كل جهد لتنمية الدولة ونهضة الأمة، واليوم وأنا استرجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا، أجد نفسي أقف مرة أخرى حائرًا، أرجو أن تقبلوا ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ونيل ثقتكم مرة أخرى".

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجارى، في تمام الـ6.30 مساءً حتى الثامنة.

وكانت القاعة الرئيسية شهدت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر التي امتدت من تمام الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة، بمشاركة الرئيس السيسي.