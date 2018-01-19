الأرصاد: البلاد ستتعرض لحالات طقس "عنيفة جدا" هذا الشتاء

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالات أخرى من عدم استقرار الطقس حتى انتهاء فصل الشتاء.

وأضاف عبد العال، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الأبحاث العلمية التي أعدتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشارت إلى أن أمد ظواهر عدم استقرار الأحوال الجوية سوف تقل ولكنها ستكون أعنف، موضحًا: "بتيجي لمدة 48 ساعة فقط لكن بتكون عنيفة جدًا".

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية - فيما يخص درجات الحرارة - إلى عدم انخفاضها خلال الأيام المقبلة عن المعدل المعتاد، والذي يتراوح ما بين 18 و19 درجة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، و21 - 22 درجة على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة، و23 درجة على جنوب الصعيد.

وشهدت البلاد على مدار يومين، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح على أغلب الأنحاء يصاحبها رمال وأترية قد تصل إلى حد العاصفة.

وتوقع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنتهاء الموجة اليوم الجمعة، على أن تبدأ الشبورة المائية في العودة بالتزامن مع صباح غد السبت.