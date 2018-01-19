غدًا.. قطع المياه لمدة 16 ساعة عن 3 مناطق بالقاهرة.. تعرف عليها

كتب- السيد الحراني:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن شارع جسر البحر ومتفرعاته، بالإضافة لضعفها بعدة مناطق؛ لإجراء الشركة أعمال تركيبات جديدة داخل محطة مياه روض الفرج خط قطر 1000 مم.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن المناطق تشمل: شارع شبرا ومتفرعاته، شارع الترعة البولاقية ومتفرعاته، شارع أحمد حلمي ومتفرعاته، بدءًا من الساعة 8 صباح غدٍ السبت الموافق 20 يناير حتى الساعة 4 عصر اليوم نفسه.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.