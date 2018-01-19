الإسكان: 8 مشروعات جاهزة للافتتاح الرئاسي في الصعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

استعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتتاح 8 مشروعات إسكان ومياه شرب بالصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الأسبوع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروعات تشمل، 288 وحدة سكنية (12 عمارة) بالإسكان الاجتماعي بمنطقة ابني بيتك، و2280 وحدة سكنية (95 عمارة) بالإسكان الاجتماعي بمنطقة 138 عمارة، بمدينة سوهاج الجديدة، ومشروع إنشاء قرية الظهير الصحراوي بأبوسمبل / مركز نصر النوبة، وتضم 50 بيتًا بدويًا شاملاً المرافق، بمحافظة أسوان.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم الجمعة: هنا أيضًا 5 مشروعات لمياه الشرب، وهي: شبكة توزيع مياه الشرب، وخزان أرضي سعة 10 آلاف م3، ومحطة رفع بشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، والمرحلة الأولى من محطة تنقية مياه مدينة سوهاج الجديدة، بطاقة 35 ألف م3/ي، ومحطة تنقية مياه دار السلام، بطاقة 60 ألف م3/ي، بمحافظة سوهاج، ومحطة تنقية مياه جبل شيشة، بطاقة 86 ألف م3/ي، بمحافظة أسوان، ومحطة تنقية مياه أبشادات، بطاقة 26 ألف م3/ي، بمحافظة المنيا.