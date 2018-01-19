بالشروط.. "الإسكان" تعلن موعد طرح 47 ألف قطعة أرض ضمن المرحلة التكميلية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 47230 قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعي – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزًا) كمرحلة تكميلية، للحاجزين بالمرحلة الأولى الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية، التي أُجريت من 22 أكتوبر الماضي وحتى 25 نوفمبر الماضي، على 24024 قطعة، ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

وقال "مدبولي" في بيان صحفي له اليوم الجمعة، إن طرح العدد الكبير من الأراضي في المرحلة التكميلية؛ للإقبال الشديد من المتقدمين للحجز، مؤكدًا أن الوزارة تحارب المتاجرة بالأراضي بوفرة الأراضى المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، في مختلف المدن الجديدة؛ لاستيعاب الزيادة السكانية، وتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، والإسراع بتنمية المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بشروط التقدم للحجز، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي، يتقدم العملاء للحجز بنفس المدينة السابق الحجز بها، أما العملاء السابق لهم التقدم للحجز بمدينة العبور فيمكنهم التقدم للحجز بمدينتي العاشر من رمضان أو السادات، وبالنسبة لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، فالتقدم للحجز بالمدينة السابق التقدم للحجز بها.

وأوضح "السباعي": يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم استمارات البيانات بعد استيفائها، وتحديد الرغبة في قطعة الأرض، مرفقًا بها إيصال سداد جدية الحجز السابق سداده، وصورة بطاقة الرقم القومي، لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز لديه، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً، من يوم الأحد 28/1/2018، وحتى الخميس 15/2/2018.

وتابع: المواقع والمخططات التفصيلية لقطع الأراضي ومواصفاتها بكل مدينة والمساحات والأسعار متاحة وموضحة تفصيليًا بكراسة الشروط والمواصفات.

وبشأن أسلوب التخصيص، قال: هناك قرعة يدوية علنية للمتقدمين بكل مدينة لتحديد الفائزين والتخصيص لهم، طبقًا لأعداد قطع الأراضي المعروضة، ولما هو موضح ببيان القطع المتاحة بكراسة الشروط والمواصفات، وأعداد المتقدمين، محذرًا من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأوضح "السباعي"، أن مواقع الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcitces.gov.eg، مؤكدًا على سريان جميع الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات بالإعلان السابق نشره عن طرح قطع أراضٍ سكنية (اجتماعي / متميز / أكثر تميزًا).

وحول تفاصيل قطع أراضي الإسكان الاجتماعي المطروحة بالمرحلة التكميلية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: طرح 24348 قطعة أرض، موزعة كالتالي: 2291 قطعة بمدينة بدر، و3472 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و10 آلاف قطعة بمدينة السادات، و3208 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، و2030 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و916 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و2347 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

وبشأن قطع أراضي الإسكان المتميز، أضاف: طرح 19412 قطعة أرض، وفقًا لما يلي: 3736 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و3264 قطعة بمدينة حدائق أكتوبر، و1264 قطعة بمدينة بدر، و4309 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و550 قطعة بمدينة السادات، و585 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و2731 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و790 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و379 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و340 قطعة بمدينة المنيا الجديدة، و447 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و466 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و485 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و66 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

وبخصوص قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، أشار المهندس وليد عباس إلى طرح 3470 قطعة أرض، كالتالي: 1653 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و55 قطعة بمدينة الشيخ زايد، و426 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و32 قطعة بمدينة الشروق، و464 قطعة بمدينة العبور، و19 قطعة بمدينة 15 مايو، و553 قطعة بمدينة السادات، و206 قطع بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و37 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة.