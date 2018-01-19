15 رقمًا مهمًا في ثاني أيام "حكاية وطن"

(مصراوي):

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، الخميس، عن اهتمام الدولة بالبنية التحتية، ودعم مشروعات المربين والعمل على خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن السعي الدائم لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

ورصد "مصراوي"، أبرز الأرقام التي قالها الرئيس كالتالي:

- إطلاق 100 ألف صوبة زراعية في 3 سنوات.

- مصر أدخلت 40 ألف فدان استزارع سمكي للسوق

- ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات الماضية هو عمل يتم إنجازه في 20 عاما.

- خطة لزراعة 450 ألف فدان في سيناء.

- في ناس صرفت 50 مليون دولار لإسقاط مصر.

- الدولة محتاجة 900 مليار دولار لإعادة تأهيل البينة الأساسية.

- لدينا عجز يبلغ حوالي 18 مليار دولار.

- انهيار السياحة أفقدنا 100 مليار دولار في 6 سنوات.

- مصر في 1967 لم تكن مدينة بأي شيء، وفي سنة 1960 كان في غطاء ذهب.

- تخصيص مليون و200 ألف جنيه لمعاشات ذوي الإعاقة.

- صندوق "تحيا مصر" جمع حتى الآن 7 مليارات جنيه.

- تخصيص مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" لذوي الإعاقة.

- مصر بحاجة إلى موازنة عامة لا تقل عن 18 تريليون جنيه.

- سداد أول قسط بمشروع الضبعة بعد 5 سنوات من الإنتاج وعلى مدار 25 سنة.

- احتياطي الدولة من النقد الأجنبي تجاوز ٣٧ مليار دولار.