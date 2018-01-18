السيسي عن مواجهة الفساد: "اللي هيغلط هيتحاسب حتى لو أنا"

(مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم دراسة إنشاء صندوق خيري لدعم المعاقين.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الخميس،: "كل الأسئلة التي وردت إلينا في تلك المبادرة عنوانها الفساد، وعايز أقول حاجة مهمة، في إرادة سياسية من الدولة لمكافحة الفساد والقضاء عليه".

وتابع الرئيس: "اللي هيغلط هيتحاسب مهما كانت سلطته، حتى لو أنا، مفيش موضوع بيتم تجنبه كله بالقانون، ومفيش دولة فيها 100 مليون مفيهاش فساد، مفيش بشر خاليين من أخطاء".

واستطرد الرئيس: "كنت أتمنى ألاقي اهتمام قوي من جانب رجال الأعمال بصندوق (تحيا مصر) منذ تأسسيه، الصندوق جمع لحد دلوقت 7 مليارات جنيه، ولو كان في مشاركة قوية كان زاد الرقم أضعاف".

انطلق مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أمس، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى المجتمع المصرى بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، وخلال المؤتمر يرد الرئيس على استفسارات المواطنين التى طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التى انطلقت بدءا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.