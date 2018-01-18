"مصر للطيران": صرف 8 شهور مكافأة للعاملين لتميزهم

كتب- طه عبيد:

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران، صرف 8 شهور من أساسي رواتب العاملين، مكافأة لتميزهم خلال العام الماضي، بالإضافة لشهر آخر لدعم صندوق علاج العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس.

ناقشت الجمعية العمومية الميزانية الخاصة بالشركة القابضة، والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية للمنافسة في الأسواق العالمية، خاصة بعد زيادة الأسطول الجوي وعقد صفقات الطيران الجديدة.