السيسي: لن أتكلم عن اقتراح طرف ثالث في مفاوضات سد النهضية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سؤال أحد الصحفيين، عن إشراك البنك الدولي كوسيط في أزمة سد النهضة، إنه طرح هذا الموضوع لتجاوز التأخير في المناقشات، وتحقيق تقدم في هذا الأمر بجانب لنشر الارتياح بين الدول الثلاث.

وأضاف السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، أن الاقتراح جاء من أجل وجود جهة أخرى تشاركنا الرأي بشكل مقبول من الجميع، متابعًا: "طرحنا الأمر على الأشقاء في إثيوبيا والسودان؛ لدفع المفاوضات الفنية بشكل حاسم، وكذلك الإجراءات الفعلية على الأرض".

وأوضح السيسي، أن الطرح قائم، ومحل دراسة الآن، واتفقت مع الرئيس ديسالين، متابعًا: "مش هتكلم فيها بشكل علني حتى نصل لتصور، والمعلن أننا طرحنا هذا الإجراء في العلن، واقترح وجود طرف ثالث، وقلت له، إننا سندخل في نقاش حول هذا الطرف الثالث، والبنك مش هيكون فيه مجال للنقاش عليه".

وتابع الرئيس السيسي، أن الأمور تسير بشكل جيد ونتناقش بشكل موضوعي مع أشقائنا في السودان؛ لاستئناف عمل اللجنة الفنية.​