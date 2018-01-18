عمرو أديب لمعتز مطر: "ما اشوفش واحد فيكو يفتح بقه"- فيديو

كتبت- مي مدحت:

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لمعتز مطر، مقدم البرامج الإخواني بقناة الشرق، بعد إغلاقها بسبب الصراع بين أيمن نور والعاملين في القناة.

وقال "أديب"، ساخرًا، عبر برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية" on live"، أمس الأربعاء: "عد يا معتز إلى مصر أقعد جنب أخوك، وبقول للعاملين هناك عودوا واشتغلو في الإعلام المصري.. أرجو أن محدش تاني في قناة الشرق يرفع عينه فينا.. ما أشوفش واحد فيكو يفتح بقه بعد اللي عملتموه في بعض وفضايحكوا انتوا انتهيتوا واتحرقتوا".